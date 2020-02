Apple TV+ s'offre Swan Song, un film avec Mahershala Ali

Apple s'est offert un second film pour Apple TV+. Après, qui sortira dès ce mois de mars, Apple a signé pour un nouveau long-métrage qui s'appellera("chant du cygne"). Écrit et réalisé par Benjamin Cleary, le film sera produit par Anonymous Content et le tournage débutera au printemps. Le premier rôle ira à Mahershala Ali, qui a remporté deux fois l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pouret pour. Question synopsis, Apple explique que. Mahershala Ali jouera un certain Milo.

Mahershala Ali dans House of Cards

Aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment, mais Apple précise que le film ne sera pas uniquement réservé à Apple TV+ : il sortira également en salles. Pour ses séries comme pour ses films, l'objectif d'Apple est d'obtenir des récompenses pour ses créations, et une sortie au cinéma permet une éligibilité à toutes les cérémonies.