CarKey permettra d'envoyer ses clés de voiture par message

C'est une fonctionnalité qui est encore planquée dans les entrailles de la version bêta d'iOS 13.4 : CarKey, découverte il y a deux semaines , permettra à l'iPhone et l'Apple Watch de prendre en charge des clés de voiture au format NFC. De premières bribes d'information nous indiquaient qu'il serait possible de partager sa clé avec d'autres utilisateurs. La seconde version bêta d'iOS 13.4 dévoilée hier nous en apprend un peu plus : ce partage aura lieu directement via l'application Messages, a pu déterminer MacRumors Nos confrères ont en effet déniché une phrase sans équivoque :On découvre également la phrase type qui sera envoyée lors du partage de la clé :Le partage de la clé pourra être permanent (famille, société, etc.) ou temporaire (réparation, location, prêt, etc.), et il devrait être possible de ne donner l'accès qu'au déverrouillage de l'habitacle et pas du moteur (enfants, livreurs, etc.).Apple a rejoint en 2018 le Car Connectivity Consortium, qui promeut la dématérialisation des clés de voiture par le biais d'un standard basé sur la technologie NFC — une nouvelle norme fonctionnant avec le Bluetooth LE et l'Ultra Wideband est également en préparation pour un déverrouillage sans avoir à sortir le téléphone de la poche. On ne sait pour le moment ni quand CarKey sera activé, ni quels seront les fabricants prenant la fonctionnalité en charge ; Apple pourrait profiter de sa future conférence de la fin du mois de mars pour nous en toucher un mot, mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment.