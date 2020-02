Les apps par défaut d'iOS personnalisables sur iOS 14 ?

Apple envisagerait de donner aux utilisateurs la possibilité de remplacer Safari et Mail par des applications tierces en tant que choix par défaut au sein d'iOS 14, affirme Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg , souvent bien informé, précise que ce choix ne serait pas encore définitivement arrêté. Ce potentiel revirement aurait lieu alors qu'Apple est de plus en plus souvent visée par des enquêtes pour pratiques anti-concurrentielles. Il est aujourd'hui possible d'installer des alternatives à Safari et Mail sur l'iPhone, mais pas en tant qu'application par défaut. Si vous utilisez par exemple Chrome au quotidien et que vous cliquez sur un lien reçu depuis l'application Messages, celui-ci s'ouvrira quoi qu'il en soit sur Safari.

Image par TechCrunch

Mark Gurman ajoute qu'Apple pourrait prendre la même mesure avec l'application Musique, offrant ainsi la possibilité tant attendue par certains utilisateurs d'utiliser des alternatives telles que Spotify en tant que lecteur musical par défaut. Ce changement pourrait pénaliser les ventes d'abonnements à Apple Music, mais il pourrait également dynamiser les ventes de HomePod. L'enceinte connectée d'Apple prend bien en charge Spotify via Siri depuis peu , mais Apple Music reste l'application musicale par défaut : il faut ainsi préciser « sur Spotify » à la fin de chaque commande vocale...C'est au début du mois de juin, à l'occasion de la conférence inaugurale de la WWDC, qu'Apple présentera pour la première fois les nouveautés d'iOS 14. La prochaine évolution majeure du système d'exploitation mobile d'Apple restera alors en version bêta tout l'été, avec une version finale attendue pour le mois de septembre.