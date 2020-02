Des chargeurs GaN plus petits pour Apple en 2020 ?

Apple va-t-elle réduire la taille de ses chargeurs ? Selon le site chinois IT Home , plusieurs entreprises comme Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo et donc Apple s'intéresseraient à des chargeurs du nitrure de gallium pour leurs produits en 2020. Cette technologie, qui abandonne le silicium pour ses transistors, permet d'obtenir des chargeurs bien plus compacts et légers. Et ils sont moins chers à produire ! Quelques exemples concrets existent sur le marché depuis un peu plus d'un an et nous montrent qu'Apple pourrait grâce à cette technologie obtenir des chargeurs pratiquement deux fois plus petits qu'actuellement, sans faire de compromis sur la puissance.

Un modèle conçu par Choetech

Ce bruit de couloir est très alléchant, mais il est peu détaillé : on ne sait pas si Apple compte utiliser cette technologie pour un Mac (par exemple, la mise à jour très attendue du MacBook Pro 13,3"), un iPad ou un iPhone, et il n'est pas non plus question du calendrier. Si Apple juge cette technologie viable, il semble en tout cas probable que tous les chargeurs d'Apple fassent la transition assez rapidement ; ce n'est pas tous les jours qu'une avancée technologie permet de gagner autant de volume d'un seul coup !