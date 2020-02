Une puce Ice Lake pour le MacBook Pro 13'' de 2020 ?

La future révision du MacBook Pro 13,3" pourrait être équipée d'une puce Intel de dixième génération de la gamme Ice Lake, si l'on en croit le benchmark publié par @_rogame sur Twitter le week-end dernier. Plus précisément, le modèle haut de gamme serait doté d'un processeur Core i7-1068NG7, une variante du Core i7-1068G7 annoncé en août dernier qui est gravé avec une précision de 10 nanomètres. Il s'agirait d'un modèle quadricoeurs, avec une fréquence de base à 2,3 GHz et un mode Turbo à 4,1 GHz. Par rapport au Core i5-8279U actuellement utilisé sur le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, on constate une hausse de la puissance brute d'environ 12%, alors que les performances graphiques évoluent de près de 30%.Ces chiffres sont plutôt encourageants, mais la comparaison est légèrement faussée : le MacBook Pro 13,3" standard est équipé d'un Core i5 et non d'un Core i7, qui n'est proposé qu'en option. Si le Core i7 de dixième génération que nous découvrons aujourd'hui se retrouve bien sur le MacBook Pro de 2020, ce ne sera donc sans doute pas sur le modèle standard et il faudra alors s'attendre à des gains de puissance brute plus modestes sur le Core i5 équivalent. En revanche, les progrès réalisés sur les performances graphiques ne devraient pas bouger d'un modèle à l'autre, et cette belle progression est l'information à retenir de ce benchmark.Ce test de performances est-il crédible ? @_rogame a déjà publié de bonnes informations par le passé et les chiffres avancés sont cohérents ; il convient toutefois de garder un minimum de recul, l'origine de ce test restant inconnue. Ledonne en tout cas une autre information intéressante : le futur MacBook Pro devrait pouvoir accueillir jusqu'à 32 Go de mémoire vive en option, contre 16 Go seulement aujourd'hui. Ce n'est pas une grande surprise, cette évolution étant rendue possible par la compatibilité avec la mémoire LPDDR4.Rappelons que le MacBook Pro 13,3" pourrait recevoir une importante mise à jour matérielle très bientôt, la future mise à jour ayant déjà été repérée dans des enregistrements officiels. Quelques mois après la sortie du MacBook Pro 16" , le petit modèle de MacBook Pro devrait bénéficier des avancées de son grand frère, comme le nouveau clavier et pourquoi pas un écran un peu plus grand (lire :).