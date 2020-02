Y a-t-il la place pour un troisième modèle d'AirPods ?

DigiTimes persiste et signe : oui, Apple préparerait bien de nouveaux modèles d'AirPods Pro d'entrée de gamme, qui devraient sortir d'ici cet automne . Surnommés « AirPods Pro Lite » par nos confrères, ces modèles devraient être techniquement différents des AirPods Pro, et l'on suppose qu'ils pourraient se distinguer par l'absence de la technologie Pure ANC, qui permet la réduction de bruit active. Il existe aujourd'hui trois références d'AirPods, les AirPods classiques étant proposés avec un boîtier de recharge sans fil ou filaire, mais seulement deux modèles d'AirPods différents. Comment une telle nouveauté pourrait-elle s'intégrer dans la gamme existante ?Sortis trois ans après les premiers AirPods , les AirPods Pro permettent à Apple de répondre à deux demandes insistantes : la technologie de réduction de bruit active, et les embouts intra-auriculaires tenant mieux à l'oreille. Ces deux nouveautés sont complémentaires, mais seule la technologie de réduction de bruit alourdit réellement la facture. Or, de nombreux potentiels clients n'attendaient que les embouts intra-auriculaires pour se lancer, et le tarif des AirPods Pro peut alors être rebutant.Si Apple se passait de la technologie Pure ANC sur des modèles d'AirPods Pro d'entrée de gamme, il serait possible de les proposer au même tarif que les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil : à 229 €, l'utilisateur n'aurait alors qu'à choisir la tenue à l'oreille qu'il préfère. Certes, les AirPods Pro conserveraient certains avantages, comme la résistance à la transpiration et à l'eau, mais les différences sont marginales et Apple pourrait d'ailleurs les combler avec de futurs AirPods 3. À moins qu'Apple ne profite de l'occasion pour baisser légèrement le prix des AirPods classiques ? L'intégration de ces hypothétiques nouveaux modèles d'AirPods Pro dans la gamme ne semble en tout cas pas problématique et on imagine que de tels modèles trouveraient aisément leur public. Notons en revanche que seul DigiTimes parle de ces nouveaux modèles ; aucun des grands noms habituels de la rumeur n'a pour le moment confirmé l'information. Même si tout cela paraît plutôt plausible, le bruit de couloir reste donc à prendre avec les pincettes d'usage.