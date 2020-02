Pourrait-on lancer des actions en tapant sur le dos de l'iPhone ?

L'iPhone pourrait-il gagner de nouveaux moyens d'interaction sans qu'Apple n'ait à ajouter de nouveaux composants ? Google nous apporte cette semaine la confirmation que l'accéléromètre et le gyroscope pourraient être mis à profit pour exploiter... le dos de nos smartphones. Le site XDA Developers a découvert dans la dernière version bêta d'Android 11 que Google prévoit un nouveau type de geste pour ses smartphones Pixel : le "double tap" sur le dos du smartphone. Nom de code "Columbus", la fonctionnalité permet par exemple d'éteindre une alarme, ouvrir la caméra, lancer l'assistant vocal, mettre une chanson en pause, etc. La nouveauté ne faisant pas appel à un système tactile, elle fonctionne à travers une coque et XDA Developers est parvenu à l'activer sur un Pixel 2 XL.Pour éviter les déclenchements accidentels, Google a mis en place des sécurités ; par exemple, il ne devrait pas être possible de lancer l'appareil photo par ce biais si le smartphone est posé à l'envers sur une table ou s'il détecte qu'il est dans une poche. À sa première activation, la fonctionnalité devrait demander à l'utilisateur de réaliser plusieurs "double taps" afin que le système s'adapte à la force et la vélocité de son propriétaire.Ce n'est pas la première fois que Google met en place de nouveaux gestes innovants pour contrôler certains aspects de ses smartphones. "Active Edge" permet par exemple de lancer Google Assistant en pressant les côtés du smartphone, et "Motion Sense" permet à l'utilisateur de réaliser des actions (passer d'une chanson à l'autre, enclencher la répétition d'alarme, couper la sonnerie d'un appel) en faisant des gestes de la main au-dessus du téléphone.L'iPhone disposant des mêmes capteurs que les smartphones Pixel, il serait tout à fait possible qu'Apple mette en place des fonctionnalités similaires au sein d'iOS. Des rumeurs ont déjà prêté à Apple l'intention de mettre au point une fonctionnalité de contrôle sans contact, avec les mains faisant des gestes au-dessus de l'écran, mais il était alors question d'émetteurs infrarouges intégrés à l'écran et pas d'une exploitation innovante des technologies existantes. Les idées développées par Google sont en tout cas sympathiques, et on aimerait bien voir Apple s'inspirer de certaines d'entre elles.