Le casque audio d'Apple vient-il de se faire repérer ?

Les employés de la chaîne américaine Target ont eu une curieuse surprise en recherchant les AirPods d'Apple dans leur système interne ce week-end : de mystérieux modèles surnommés « Apple Airpods (X Generation) » ont été référencés à un tarif de 399,99 dollars. C'est un tarif très élevé : les AirPods Pro ne coûtent "que" 249 dollars. Du côté de la marque Beats, filiale d'Apple, seul le casque supra-auriculaire Beats Pro atteint un prix aussi important. Joints par AppleInsider , plusieurs employés de Target ont confirmé qu'il était fréquent que de nouveaux produits soient référencés à l'avance dans leur système interne ; le prix serait généralement correct, mais le nom serait souvent fantaisiste en attendant que la marque communique la dénomination définitive.

Image par Jon Prosser

Pourrait-il s'agir du casque audio d'Apple, qui serait vraisemblablement en préparation depuis plusieurs années ? Nous ne nous attendons en effet pas à l'arrivée de nouveaux modèles d'AirPods qui monteraient en gamme ( une déclinaison moins chère des AirPods Pro est en revanche possible), et il se murmure justement qu'Apple lancerait enfin un casque audio sous sa propre marque en ce début d'année 2020, possiblement dès la traditionnelle conférence de la fin du mois de mars . Jon Prosser indique que trois références distinctes correspondent à cette nouveauté dans le système interne de Target : il pourrait donc s'agir d'une nouveauté déclinée en trois coloris, comme de nombreux produits d'Apple (argent, or, gris sidéral). À suivre...