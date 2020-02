De nouveaux Apple TV et iPod touch en approche ?

Un peu plus tôt aujourd'hui, des employés de Target ont découvert la présence d'une nouvelle référence inconnue au sein de leur système interne : des « Apple Airpods (X Generation) » d'une valeur de 399,99 dollars qui pourraient correspondre au futur casque audio supra-auriculaire d'Apple. Suite à cette découverte, des employés de Target ont continué les fouilles et ont déniché plusieurs autres références, nous apprend 9To5Mac : des bracelets « Apple Watch Series X », un « Apple TV Gen X » et un « Apple iPod Touch X Generation ». Les noms évoqués ne sont certainement pas définitifs, mais ils sont sans équivoque.Apple profite de chaque printemps pour redonner un petit coup de frais à sa gamme de bracelets pour Apple Watch, et les trois nouvelles références trouvées dans le système de Target ne sont donc pas une surprise. Pour l'Apple TV, il se trouve justement qu'un nouveau modèle a été récemment découvert dans la version bêta de tvOS 13.4 ; cette nouvelle référence semble donc prête à être commercialisée. Notons au passage que le tarif de 179,99 dollars enregistré dans le système de Target correspond à l'Apple TV 4K de 32 Go. Pour l'iPod touch, nous ne nous attendions pas à l'arrivée d'un nouveau modèle moins d'un an après la révision de 2019 , Apple ayant tendance à délaisser ce produit peu populaire, mais après tout pourquoi pas : une petite mise à jour est toujours bonne à prendre. Le tarif de 399,99 dollars correspond en revanche au modèle actuel de 256 Go, ce qui est assez étrange.Ces enregistrements apparaissent à quelques semaines du premier événement Apple de l'année, qui est attendu pour la fin du mois de mars avec au programme de nombreuses nouveautés matérielles . Nous devrions donc tout découvrir de ces mystérieuses références dans quelques semaines.