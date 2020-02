Le mode multitâches d'iOS 14 en fuite ?

Une version interne d'iOS 14 s'est-elle retrouvée entre les mains du site 91mobiles et de Ben Geskin ? Nous découvrons ce matin une courte vidéo nous montrant un iPhone doté d'un mode multitâche différents de ce que nous connaissons aujourd'hui : plutôt que de faire défiler les aperçus des applications de gauche à droite sur une seule ligne, l'interface a été remaniée pour un fonctionnement sur deux lignes, sans juxtaposition des aperçus, les icônes passant alors d'une ligne à l'autre à chaque fermeture d'application. Cette présentation ressemble beaucoup à ce qui est déjà en place sur iPadOS. Ben Geskin montre une autre image montrant qu'un réglage permet de rétablir le mode multitâche classique.Cette vidéo reste à prendre avec prudence : même si cette vidéo est authentique, Apple met en place de nombreux réglages non accessibles à l'utilisateur final dans ses versions de développement interne. Il est ainsi tout à fait possible qu'il s'agisse uniquement du mode multitâche de l'iPad, qui soit simplement désactivé dans les versions d'iOS pour iPhone destinées au grand public. Rappelons en tout cas que la présentation officielle d'iOS 14 est attendue pour la WWDC, qui devrait se tenir au début du mois de juin ; nous serons fixés d'ici quelques mois.