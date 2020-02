Comment retrouver le son de démarrage du Mac

sudo nvram StartupMute=%00

sudo nvram StartupMute=%01

sudo nvram AutoBoot=%00

sudo nvram AutoBoot=%01

Le Mac a toujours été connu pour le petit son qu'il émettait au démarrage, dès le tout premier Macintosh sorti en 1984 — vous pouvez retrouver toutes les différentes versions de ces petits sons au fil du temps sur cette vidéo . Depuis le MacBook Pro de 2016, Apple a coupé le sifflet à ce mythique son de démarrage : les Macs les plus récents n'émettent plus le moindre son au lancement de macOS. Si vous êtes nostalgique, vous avez cependant la possibilité de le réactiver manuellement, comme nous l'indique @DylanMcD8 sur Twitter. Il suffit pour cela d'entrer une petite commande dans le Terminal :Pour revenir en arrière et désactiver à nouveau ce son, rien de plus simple :L'autre grand changement constaté depuis 2016 est le démarrage automatique du Mac lorsque l'on soulève son écran. Là aussi, il est possible de rétablir le comportement traditionnel, qui nécessite d'appuyer sur le bouton d'allumage. Dans le Terminal, entrez la commande suivante :Pour rétablir le démarrage automatique, voici la commande inverse :