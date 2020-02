Des coques pour l'iPad Pro de 2020 en vadrouille

Alors que de nouveaux modèles d'iPad Pro pourraient être présentés dès ce printemps 2020 , les accessoiristes se préparent à l'arrivée de la prochaine gamme. Comme pour l'iPhone chaque année, le petit jeu des fabricants consiste à trouver un moyen de se procurer les schémas industriels avec plusieurs semaines d'avance afin que leurs accessoires soient prêts dès le jour de l'annonce officielle. Les fuites de ce type, avec beaucoup d'argent en jeu, sont donc généralement plutôt fiables. Voici en tout cas les premiers exemplaires de coques destinées aux futurs iPad, dont les photos sont partagées aujourd'hui par Ben Geskin . On peut y voir un très large emplacement carré pour les caméras, ce qui semble correspondre à ce que l'on connaît déjà sur l'iPhone 11 Pro qui est équipé d'un triple capteur.Les rumeurs au sujet des caméras de l'iPad Pro de 2020 ont été nombreuses ces derniers mois. En novembre dernier, Mark Gurman affirmait ainsi que les nouveaux modèles seraient dotés de deux appareils photos (sans doute un grand angle classique et un ultra grand-angle), mais pas d'un troisième comme sur l'iPhone 11 Pro ; à la place, Apple intégrerait une caméra temps de vol. Ce capteur 3D utilise un signal infrarouge pour mesurer la distance entre le capteur et les différents objets de son environnement, ce qui permet de cartographier une pièce en trois dimensions, en temps réel et de manière très précise. Un ajout précieux pour la photographie computationnelle et la réalité augmentée.Outre les grandes améliorations apportées aux appareils photos, les nouvelles tablettes recevraient bien sûr quelques améliorations de routine, comme un processeur plus récent — sans doute la puce Apple A13X. Quelques bruits de couloir ont émis l'idée que le nouvel iPad Pro cellulaire intègre un modem 5G, mais les rumeurs évoquaient plutôt une sortie en fin d'année et non dès ce printemps ; la situation sur ce point reste donc floue. Côté calendrier, tout semble pointer vers la tenue d'un événement Apple à la fin du mois de mars . Plus que quelques semaines de suspense, donc.