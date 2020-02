Apple détaille la configuration d'un routeur HomeKit

• Limiter à Maison : le plus sécurisé. L’accessoire peut interagir uniquement avec HomeKit via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connecte pas à Internet, ni à aucun appareil local, de sorte que les éventuels services tiers, comme les mises à jour du programme interne, peuvent être bloqués.

• Automatique : sécurité par défaut. L’accessoire peut communiquer avec HomeKit et les connexions recommandées par son fabricant.

• Aucune restriction : le moins sécurisé. Ce réglage contourne le routeur sécurisé et permet à l’accessoire d’interagir avec tous les appareils de votre réseau et services Internet.

Les nouveautés relatives à HomeKit annoncées l'année dernière à l'occasion de la WWDC 2019 commencent à arriver. Quelques modèles de caméras de surveillance HomeKit sont déjà là , et les routeurs ne vont plus tarder, notamment chez Eero et Linksys grâce à la mise à jour du firmware de certains modèles. En amont de cette compatibilité, Apple a mis en ligne des explications sur le fonctionnement de ces routeurs HomeKit. Dans l'application Maison, la sectionpermet de gérer les routeurs et les périphériques y étant associés. Chaque accessoire peut recevoir trois niveau de protection :Vous pouvez retrouver tous les détails relatifs à l'installation sur cette page . On y apprend notamment au détour d'une phrase qu'il faudra réinstaller tous les périphériques :Cela ne sera pas un problème pour les petites installations, mais cette démarche fastidieuse aura de quoi rebuter les utilisateurs possédant un écosystème complexe.