Les AirTags, avec étanchéité et recharge sans fil ?

Les AirTags ont été repérés depuis de nombreux mois dans le code source d'iOS. Nous connaissons déjà de nombreux aspects de ces futurs petits accessoires, comme leur forme ( un petit disque blanc ), leur nom (Apple aurait bien racheté la marque "AirTags" ), les technologies qui seront utilisées ( l'Ultra Wideband et le Bluetooth ), plusieurs éléments d'interface de l'application Localiser, et tout un tas de petits détails sur le fonctionnement de ces traqueurs destinés à géolocaliser certains objets du quotidien que l'on ne souhaite pas perdre (sac à main, vélo, porte-clés, etc.). peut-on par exemple trouver dans la portion de logiciel en charge des AirTags : la recherche d'un objet perdu se fera grâce à la réalité augmentée.Aujourd'hui, le site japonais Macotakara prétend disposer de nouvelles informations sur les AirTags : ils seraient étanches, ce qui semble plutôt logique en cas de perte d'un objet en extérieur en temps de pluie, et ils pourraient être (au conditionnel) dotés d'une technologie de recharge sans fil Qi. Cette allégation est plus surprenante : on avait en effet découvert en août dernier la mention suivante,, ce qui semble incompatible avec la recharge sans fil. À moins que deux modèles différents ne soient dans les tuyaux ?

(lire : Find my items, l'interface de l'Apple Tag)

Apple prévoirait de produire plusieurs dizaines de millions d'exemplaires d'AirTags d'ici la fin d'année. Les AirTags devraient être commercialisés par Apple dans le courant de cette année ; une annonce est possible dès la WWDC en juin prochain, pour une sortie d'ici l'automne.