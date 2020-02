Une norme Wi-Fi encore plus rapide pour l'iPhone 12 en 2020 ?

On le sait, les modèles d'iPhone qui seront dévoilés en septembre prochain seront les premiers à intégrer un modem 5G. Il n'est pas encore tout à fait sûr que tous les modèles soient concernés — notamment dans certaines régions du monde — mais cette petite révolution est en bonne voie. Du côté du Wi-Fi, Apple pourrait ne pas se contenter du Wi-Fi 6 inauguré avec l'iPhone 11 l'année dernière. Selon Macotakara , Apple pourrait être un des premiers constructeurs à adopter la norme IEEE 802.11ay, une évolution du WiGig pour les transferts à courte portée.La norme IEEE 802.11ay, encore à l'état de brouillon mais qui devrait être finalisée à temps pour une sortie sur la prochaine gamme d'iPhone, utilise la bande des 60 GHz pour améliorer la vitesse des transferts sur de très courtes distances, sur une poignée de mètres. Sans obstacle entre deux appareils, il est question de débits pouvant grimper jusqu'à 5 Go/s ! Cette nouveauté ne pourrait pas être utilisée de manière optimale pour la navigation au quotidien depuis un routeur Wi-Fi, mais la norme IEEE 802.11ay pourrait permettre une nette accélération des transferts entre deux appareils situés à proximité l'un de l'autre — via AirDrop, par exemple.

Image d'illustration par MacRumors

C'est la première fois que cette nouvelle norme est évoquée par une rumeur, aussi convient-il de conserver la plus grande prudence face aux allégations de Macotakara. L'adoption de cette nouvelle norme paraît en tout cas inévitable à moyen terme, Apple cherchant de plus en plus à favoriser les transferts sans fil quels que soient les usages : quelques bruits de couloir évoquent même la possibilité qu'Apple commercialise un iPhone dépourvu de connecteur Lightning dès 2021...