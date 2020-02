Le tout premier Mac ARM prévu pour le 1er semestre 2021 ?

Les rumeurs sont unanimes : après le succès des puces ARM au sein de l'iPhone et de l'iPad, Apple préparerait leur intégration au sein d'un Mac. Le projet serait d'ampleur, Apple ayant depuis deux ans commencé à rapprocher iOS et macOS (le fameux projet Marzipan , désormais connu sous le nom de Catalyst) en vue de cette future harmonisation matérielle. Les premiers bruits de couloir faisaient état d'une première commercialisation en 2020 ou en 2021, et le célèbre analyste Ming-Chi Kuo affirme aujourd'hui que le lancement serait prévu pour le premier semestre de 2021. Apple utiliserait pour son futur processeur le procédé de gravure de 5 nanomètres de TSMC, qui fera ses premiers pas sur l'iPhone cet automne.Il n'est pour l'instant pas question de caractéristiques techniques ou même de quel Mac il s'agira, mais on peut imaginer sans mal qu'Apple se lancera d'abord sur un petit modèle, comme le MacBook Air dont l'autonomie pourrait exploser, tout comme le poids et la finesse. Pour Apple, cette transition à venir permettrait de mieux maîtriser la production, de créer des puces plus adaptées à ses besoins (l'intégration de la 5G serait également facilitée), ou encore de réduire les coûts, tout en se démarquant des processeurs d'Intel.