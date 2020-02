Un iPad Pro mini-LED et 5G en fin d'année ?

Apple aurait signé avec l'entreprise taïwanaise InnoLux pour la fourniture de dalles Mini-LED destinées à l'iPad Pro, selon l' Economic Daily News . Apple prévoirait de commercialiser ce modèle en fin d'année, plusieurs mois après la révision très attendue qui devrait être présentée au printemps . Comme l'expliquait l'analyste Ming-Chi Kuo en fin d'année dernière, il pourrait s'agir d'un modèle encore plus haut de gamme, un peu hors-série, uniquement décliné avec une diagonale de 12,9". En plus de la dalle Mini-LED, qui reprend certains avantages de la technologie OLED, comme les noirs absolus, un modem 5G pourrait également être au programme Le coût de l'intégration de ces deux nouveautés pourrait-il être aussi important que cela justifierait une tarification à part ? La gamme d'iPad est déjà suffisamment complexe pour qu'Apple y ajoute encore une référence... La dernière fois que les rumeurs anticipaient l'arrivée d'un modèle haut de gamme hors-série, il s'agissait du MacBook Pro 16", qui a finalement bel et bien remplacé le MacBook Pro 15,4". Il arrive qu'Apple trompe son monde ! Il semble évident en tout cas qu'Apple n'a pas besoin de renouveler deux fois l'iPad Pro à six mois d'intervalle. Les bruits de couloir dont nous disposons pour le moment sont particulièrement inhabituels, et sont donc à prendre avec prudence.