Mac Pro : les roues et pieds bientôt vendus séparément

Le Mac Pro de 2019 est fourni par défaut avec quatre pieds, mais il est possible de le configurer avec quatre roulettes au moment de la commande : l'option est facturée 480 €. Apple avait déjà prévenu qu'il serait possible de passer de l'un à l'autre en amenant son Mac Pro auprès d'un réparateur agréé, mais cela nécessite l'immobilisation de la machine, ce que beaucoup d'utilisateurs souhaitent éviter. Dans un long document décrivant le nouveau Mac Pro en long et en large qu'Apple vient de mettre en ligne, on apprend que cette opération pourra bientôt être réalisée directement par l'utilisateur :, explique Apple qui précise en pied de page que cette option a pris du retard.On imagine que cette nouvelle possibilité ne concernera pas beaucoup d'utilisateurs, mais elle aura au moins le mérite d'exister. Notez que le prix des pieds n'est pas précisé ; ils devraient logiquement être moins chers que les roulettes, mais Apple n'est pas du genre à brader ce genre d'accessoires.