Les caméras d'intérieur Netatmo maintenant compatibles HomeKit Secure Video

C'est une nouveauté que les utilisateurs de caméras de surveillance Netatmo attendaient depuis la présentation d'iOS 13 en juin dernier : la compatibilité de leur matériel avec HomeKit Secure Video. Par le biais d'un communiqué de presse , Netatmo vient d'annoncer le lancement de cette compatibilité sur tous ses modèles de caméras intérieures, y compris ceux achetés avant l'annonce de cette compatibilité. La mise à jour sera gratuite, automatique et disponible. Pour ce qui est des caméras de surveillance extérieures, Netatmo promet une compatibilitéLa compatibilité avec HomeKit Secure Video va apporter de nouvelles fonctionnalités aux caméras, dont en premier lieu l'intégration de ces dernières à l'application Maison, avec les réglages et les possibilités d'automatisation mis en place par Apple . Il sera également possible de stocker automatiquement les vidéos de manière sécurisée sur iCloud, pendant 10 jours sans que les données soient décomptées de l'abonnement (un forfait 200 Go à 2,99 € par mois est toutefois indispensable), de consulter aisément l'historique des prises de vues, ou encore de partager des vidéos.La caméra de surveillance Welcome Netatmo est vendue 199,95 € sur l'Apple Store , et il est régulièrement possible de bénéficier de petits rabais chez les revendeurs ; elle est par exemple affichée à 182,12 € chez Amazon au moment où nous écrivons ces lignes.