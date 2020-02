Le MacBook Pro 16'' est disponible sur le Refurb Store français !

Un peu plus de trois mois après sa commercialisation, le MacBook Pro 16" vient de faire son apparition sur le Refurb Store français ! Comme d'habitude avec la boutique de produits reconditionnés d'Apple, c'est une remise de 15% qui est proposée par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store : on retrouve ainsi le modèle d'entrée de gamme, avec 512 Go de stockage, à 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 €. Le modèle haut de gamme, avec 1 To de stockage, est quant à lui affiché à 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 €. On retrouve également quelques configurations qui ne sont habituellement disponibles que sur mesure, par exemple avec plus de mémoire vive ou de stockage.Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre MacBook Pro 16", opter pour une configuration reconditionnée sur le Refurb Store est une bonne solution pour réduire la facture sans faire de compromis sur la qualité et sur la garantie. Les produits reconditionnés d'Apple sont en effet d'une qualité qui est souvent indiscernable du neuf, et ils bénéficient de la même garantie que les produits neufs de la marque (lire :).Si vous ne souhaitez pas faire appel au Refurb Store et que vous préférez un produit parfaitement neuf, n'oubliez pas que le MacBook Pro 16" est très régulièrement en promotion chez différents revendeurs, avec des taux de remise qui permettent parfois de rivaliser avec ceux des produits reconditionnés d'Apple. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien dans nos bons plans ainsi que sur notre comparateur de prix , qui vous permet d'ailleurs de créer des alertes personnalisées par e-mail. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il y a justement une excellente offre chez Top Achat, avec jusqu'à 17,8% de remise Le MacBook Pro 16" a été commercialisé en novembre dernier , et il est encore très récent ; aucune mise à jour de ce dernier n'est attendue avant la fin d'année au plus tôt. La situation est différente pour le modèle 13,3", qui devrait à son tour bénéficier d'une refonte en ce début d'année 2020, notamment pour intégrer le nouveau clavier plus fiable. Si l'achat du MacBook Pro 16" est conseillé si ce dernier vous fait de l'oeil, il vaut mieux attendre encore un peu si c'est le petit modèle qui vous intéresse (lire :).