Rian Johnson : Apple n'aime pas les méchants

Que cela soit sur Apple TV+ ou sur les nombreux films dans lesquels Apple pratique le placement de produits, il y a une petite subtilité que personne ne semblait avoir remarqué jusqu'ici. Dans une interview donnée à Vanity Fair au sujet de son film, le réalisateur Rian Johnson nous apprend qu'Apple exerce un contrôle très strict sur les personnages qui utilisent ses produits à l'écran :. Voilà qui peut constituer un précieux indice si vous êtes du genre à vouloir deviner qui est le méchant avant la grande révélation finale., conclut Rian Johnson.

Pendant la longue période qui a précédé le lancement d'Apple TV+, il s'est longuement murmuré qu'Apple cherchait à créer les séries télévisées les plus grand public possible, sans nudité, grossièretés ou violence, l'idée étant de pouvoir diffuser n'importe quel épisode de n'importe quelle série en Apple Store, devant un public de tout âge — cette politique aurait causé beaucoup de problèmes avec les show runners et réalisateurs, plusieurs ayant finalement décidé de claquer la porte . Apple semble finalement avoir changé son fusil d'épaule : les premières séries d'Apple contiennent de nombreuses scènes déconseillées au grand public. Pas question en revanche d'associer son image à un vaurien : les méchants utilisent Android.