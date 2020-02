De nouveaux étuis pour les iPad Pro de 2020

Après les premières coques apparues ce lundi , de nouveaux étuis adaptés à l'iPad Pro de 2020 viennent d'être commercialisés par Pad&Quill . Il s'agit de modèles en cuir intégrant un clavier, et on repère un large emplacement carré pour les appareils photos qui se rapproche sensiblement de ce que l'on connaît déjà sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Une nouvelle fois, ces produits semblent confirmer ce que de nombreuses rumeurs affirment depuis quelques mois : les nouveaux iPad Pro devraient bien mettre le paquet sur la photo, avec au moins deux capteurs et possiblement la caméra temps de vol que l'on attend sur l'iPhone 12 en septembre prochain.Le capteur temps de vol (ou caméra 3D), qui fonctionne en infrarouge, permet de mesurer la distance avec les différents objets de son environnement, ce qui permet de cartographier une pièce en trois dimensions, en temps réel et de manière très précise. Cette nouveauté devrait être utile pour améliorer la qualité des photos (à la manière de Deep Fusion), ainsi que pour la précision des applications de réalité augmentée.Si quelques petits malins s'amusent parfois à créer des accessoires uniquement basés sur les rumeurs dans l'optique de faire le buzz, il ne s'agit jamais de produits aussi évolués que ceux présentés par Pad&Quill (ils sont vendus 99,95 dollars). À l'approche de la sortie de nouveaux produits, les fabricants d'accessoires font tout leur possible pour obtenir les dimensions précises de ces derniers afin de préparer leur étuis et coques à l'avance et être prêt le jour J ; les "fuites" de ce type sont donc généralement fiables. De nombreuses rumeurs pointent justement vers une présentation des nouveaux modèles d'iPad Pro dès le mois de mars : l'échéance approche et de plus en plus d'accessoires compatibles avec les futurs iPad Pro devraient se retrouver sur le web dans les prochaines semaines.