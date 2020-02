L'iPhone XR, smartphone le plus vendu au monde en 2019 ?

Apple aurait réussi à placer cinq de ses modèles d'iPhone dans le top 10 des smartphones les plus vendus au monde en 2019, assurent les analystes d'Omdia ( via ). L'iPhone XR aurait été le smartphone le plus vendu au monde l'année dernière avec 46,3 millions d'unités, loin devant l'iPhone 11, en deuxième place avec 37,3 millions d'exemplaires. Cette deuxième place n'en est pas moins impressionnante : l'iPhone 11 n'a été commercialisé qu'en septembre ! Il est donc bien parti pour prendre la première place du classement en 2020.Autre élément intéressant, l'iPhone 11 Pro Max se vend un peu plus que l'iPhone 11 Pro, avec 17,6 millions d'unités pour le grand modèle contre 15,5 millions d'unités pour le petit. En additionnant les résultats de ces deux modèles OLED, on constate que l'iPhone 11 est encore devant ! Enfin, l'iPhone 8 continue à bien se vendre en entrée de gamme, avec 17,4 millions d'exemplaires. Pas étonnant qu'Apple souhaite lui donner un successeur en ce début d'année ; l'entrée de gamme reste loin d'être négligeable.L'iPhone XS, lui, n'apparaît pas dans le classement cette année, et il n'était qu'en dixième place l'année dernière. Il n'est officiellement plus commercialisé depuis le mois de septembre, mais il reste disponible chez les revendeurs (voir notre comparateur de prix ) avec des tarifs défiant toute concurrence : il est très régulièrement possible de l'obtenir pour moins cher que l'iPhone XR, alors que ses caractéristiques techniques sont supérieures (écran OLED, téléobjectif, 3D Touch). Il n'est peut-être pas dans le classement, mais c'est sans doute le meilleur rapport qualité/prix du moment.