Apple prépare un système de restauration du système sur iOS 13.4

Apple a hier soir envoyé aux développeurs la troisième version bêta d'iOS 13.4, une semaine après la précédente mouture . Dans cette nouvelle version de travail, le site 9To5Mac a déniché les bribes d'une nouvelle fonctionnalité : « OS Recovery ». Il s'agit tout simplement de pouvoir télécharger et installer un système propre sur son iPhone sans avoir à le brancher à un Mac ou un PC. La fonctionnalité n'est pas encore active, et nos confrères n'ont pu qu'accéder au petit panneau de lancement de cette dernière. Dans le code source, il est mention d'une connexion à internet, mais également de la possibilité de se connecter de manière filaire à un autre iPhone ou iPad.Toujours plus indépendant du Mac, il paraît logique que l'iPhone puisse bientôt gérer la restauration de son système d'exploitation. Cette nouveauté pourrait d'ailleurs s'inscrire dans un projet plus large : il se murmure en effet qu'Apple pourrait commercialiser dès l'année prochaine un premier modèle d'iPhone dépourvu de port Lightning . Sans possibilité de connecter l'iPhone en question au Mac, la restauration directement gérée par l'iPhone serait indispensable.