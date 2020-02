iOS 13.4 change l'édition de la barre d'adresse de Safari

Dans la troisième version bêta d'iOS 13.4, envoyée par Apple aux développeurs hier soir, on retrouve un petit changement au niveau de la barre d'adresse de Safari. Jusqu'ici, toucher la barre d'adresse permettait de sélectionner l'URL complète, et un nouveau clic permettait de couper ou copier le texte. Dans cette nouvelle version de travail, le second clic permet d'éditer l'URL, le curseur se plaçant directement sous le doigt de l'utilisateur. Pour copier l'adresse, il faut alors un troisième clic pour faire apparaître un menu contextuel, permettant de tout sélectionner puis de copier l'URL.Ce changement semble plutôt logique : pour copier l'URL de la page en cours, il est quoi qu'il en soit plus rapide de cliquer sur le bouton de partage, au centre en bas de l'écran, puis de sélectionner l'option "Copier". Cette procédure semblera peut-être moins intuitive aux utilisateurs confirmés, mais elle permettra en tout cas de faciliter l'édition des URL.Notez qu'iOS 13.4 est encore en plein chantier et qu'il arrive qu'Apple change d'avis en cours de route : il n'est pas encore garanti que ce changement se retrouve dans la version finale. iOS 13.4 apportera plusieurs autres petits changements : de nouveaux réglages pour la qualité de l'application TV, la modification de la barre d'outils de Mail (lire :), les dossiers partagés d'iCloud, nouveaux autocollants Memoji et d'autres petits changements (lire :), ou encore un nouveau réglage pour toujours activer Dis Siri. Cette mise à jour est attendue pour la fin du mois de mars.