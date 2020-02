Plans : les voitures d'Apple Maps vont sillonner la France

Apple continue sa refonte de l'application Plans. Annoncée en juin 2018, cette remise à plat des cartes a d'abord concerné les États-Unis, où les véhicules bardés de capteurs d'Apple ont parcouru les routes pour réaliser des prises de vue à 360° et mettre au point la base de données la plus complète possible ( plus d'infos ). Maintenant, c'est au tour de la France : Apple a annoncé sur son site web que la France métropolitaine et la Corse seront concernées entre les mois de mars et de juin 2020. D'autres pays européens, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni devraient également être couverts prochainement, le passage des voitures d'Apple ayant déjà eu lieu ou étant prévu pour les prochains mois selon les régions.Apple avait beaucoup de retard au lancement de son application Plans en 2012, mais Apple Maps comble petit à petit ses lacunes et se permet même de prendre de l'avance sur Google Maps sur certains points, comme la gestion des transports publics dans de nombreuses villes en France . Avec ses nouvelles cartes, Plans va encore gagner en crédibilité face à l'hégémonique service de cartographie de Google.