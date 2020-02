Les roues du Mac Pro n'ont... pas de frein !

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC — Marques Brownlee (@MKBHD) February 26, 2020

Le Mac Pro de 2019 est livré par défaut avec un châssis sur pieds, mais il est possible de l'équiper, à la commande ou ultérieurement , de roulettes pour en faciliter le déplacement. C'est une option hors de prix : le supplément est de 480 € sur l'Apple Store . Cette option peut toutefois séduire certains studios où le Mac Pro sera amené à régulièrement passer d'un bureau à l'autre : la bestiole pèse tout de même 18 kgs, sans compter les cartes d'extension.Pourquoi pas, donc. Mais à ce prix, on peut s'attendre à la crème de la crème de la roulette, à ce qu'Apple réinvente la roue, bref à la perfection qu'implique un tarif aussi prohibitif. Or, il y a un détail qui avait échappé à tout le monde : les roulettes du Mac Pro de 2019 ne sont pas équipées d'un système de verrouillage ! En d'autres termes, si votre bureau ou votre sol n'est pas parfaitement plat, ou s'il est trop lisse, votre Mac Pro à roulettes sera susceptible de partir en balade sans que vous ne puissiez le bloquer. Vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessous, réalisée par Marques Brownlee.Apple planche bien sur un véhicule autonome, ou en tout cas sur un système d'exploitation dédié à la conduite , mais ce n'est pas du Mac Pro dont il s'agit. Il est en effet préférable qu'un ordinateur, qui plus est à ce prix, ne présente pas le risque de chuter d'un bureau à cause d'une roulette dépourvue de frein. Si vous vous lancez dans l'achat d'un Mac Pro de 2019, que vous comptez le déplacer régulièrement et hésitez donc à l'équiper de roulettes, vous savez désormais à quoi vous en tenir !