Eero : les premiers routeurs compatibles HomeKit arrivent

Apple avait annoncé l'arrivée de cette fonctionnalité en juin dernier, à l'occasion de la WWDC 2019 : les premiers routeurs compatibles HomeKit sont enfin là ! Ce sont les eero et eero Pro d'Amazon qui sont les premiers à prendre en charge HomeKit, par le biais d'une mise à jour de leur système interne (eeroOS 3.18.0, à installer depuis l'application eero sur iOS). Grâce à cette compatibilité, les routeurs concernés, ajoutés à l'application Maison, vont pouvoir mieux sécuriser l'installation domotique en isolant les accessoires les uns des autres avec différents niveaux de protection. Pour configurer un routeur HomeKit, il est en revanche nécessaire de réinstaller tous les périphériques : vous pouvez retrouver plus de détails sur cet article Le routeur eero est vendu 109 € (ou 279 € pour le lot de trois), et la déclinaison Pro est vendue 199 € (ou 499 € pour le lot de trois). Pour l'instant, la compatibilité avec HomeKit chez les autres fabricants n'a été annoncée que chez Linksys, avec les routeurs Wi‑Fi Mesh Velop triple bande (à 389,95 € chez Apple , généralement moins chez Amazon ).