Les Powerbeats4 obtiennent le feu vert de la FCC

La première référence aux Powerbeats4 a été dénichée au sein d'iOS 13.3 en décembre dernier, et les écouteurs se sont ensuite montrés sous la forme d'icône à la fin du mois de janvier dans iOS 13.3.1. Aujourd'hui, les Powerbeats4 viennent d'obtenir la certification de la FCC , cet organisme américain qui régule la commercialisation de produits émettant des ondes électromagnétiques sur le sol américain. Apple a donc le feu vert pour sa mise en vente ! En bonus, nous découvrons aujourd'hui un nouveau schéma de ces futurs modèles (sans les embouts auriculaires en silicone), qui seront toujours filaires mais changeront légèrement de design, le fil passant à l'arrière des oreilles et non plus à l'avant comme sur les Powerbeats3 actuels.

(en rouge, les emplacements pour les marquages)

En décembre dernier, la première découverte au sujet des Powerbeats4 nous apprenait que ces derniers seraient équipés de la puce Apple H1, comme les AirPods 2 et les AirPods Pro. Ces modèles seront donc capables de prendre en charge les fonctionnalités "Dis Siri" et "Annonce des messages" pour la lecture automatique des messages reçus par Siri, et ils devraient également offrir une meilleure connectivité sans fil et une meilleure autonomie.Rappelons que les Powerbeats3 sont actuellement vendus 199,95 € chez Apple, alors que les Powerbeats Pro, totalement sans fil et déjà équipés de la puce Apple H1, sont affichés à 249,95 € . Il est assez probable que les Powerbeats4 remplacent les Powerbeats3 sans changement de tarif, mais ce n'est évidemment pas une certitude absolue pour le moment. Nous devrions bientôt être fixés !