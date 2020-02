Un Smart Keyboard avec trackpad pour l'iPad Pro en 2020 ?

Apple aurait dans ses cartons un modèle de Smart Keyboard équipé d'un trackpad, affirme le site The Information . Nos confrères n'ont pas plus d'informations sur le sujet, mais on imagine que la surface nécessaire pour l'intégration de la surface tactile limiterait ce produit à l'iPad Pro. Le mois dernier, DigiTimes affirmait de son côté qu'Apple préparait une nouvelle génération de Smart Keyboards avec des touches à mécanisme à ciseau qui seraient plus fiables, et un système de rétroéclairage pour plus de confort d'utilisation dans la pénombre. Ces deux rumeurs se réfèrent-elles à un seul et même produit ? Voilà qui pourrait être intéressant...L'intégration d'un trackpad au Smart Keyboard est plus complexe qu'il n'y paraît, la taille de l'accessoire devant rester identique à celle de la tablette — le Smart Keyboard fait également office de coque de protection. Mais surtout, c'est iPadOS qui doit évoluer pour une utilisation confortable d'un tel périphérique : la prise en charge des souris et trackpads est aujourd'hui une option d'accessibilité, avec un curseur circulaire assez grossier, et Apple a déjà confirmé que cette fonctionnalité était destinée aux utilisateurs en situation de handicap et non au grand public ; il n'est par exemple pas possible de retrouver un curseur similaire à celui du Mac pour le moment.The Information ne donne pas de détails sur le calendrier. Apple pourrait dévoiler de nouveaux modèles d'iPad Pro dès ce début d'année , alors que d'autres rumeurs anticipent l'arrivée d'un nouveau modèle très haut de gamme pour cet automne. Si Apple devait attendre certaines nouveautés d'iPadOS 14 avant de lancer ce nouvel accessoire, sa sortie pourrait donc attendre la fin d'année. Il arrive cependant régulièrement qu'Apple mette légèrement à jour son système pour faciliter la prise en charge d'un nouvel accessoire, et cette histoire de curseur pourrait donc ne pas être bloquante. À suivre !