Apple TV+ : une série sur la chute de WeWork

Apple aurait obtenu les droits d'une série au sujet plutôt original : la startup WeWork, célèbre entreprise de bureaux de coworking qui avait atteint une valorisation de près de 50 milliards de dollars en 2019 avant qu'elle ne s'effondre en quelques semaines juste avant son introduction en bourse, lorsque le public découvre son fonctionnement interne et son modèle économique bien moins reluisant qu'il n'y paraissait. Variety nous apprend que la série, basée sur le podcast, sera écrite et produite par Lee Eisenberg et Drew Crevello. Lee Eisenberg est déjà connu par les spectateurs d'Apple TV+ : il est derrière la série. Cette nouvelle série devrait ne comporter qu'une unique saison.Le service de streaming d'Apple inclut encore peu de programmes, mais Apple étoffe son catalogue petit à petit et nous apprenons très régulièrement la mise en place de nouveaux projets. Vous pouvez retrouver le calendrier des sorties d'Apple TV+ pour ce début d'année 2020 sur cette page