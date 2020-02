L'Apple Watch Hermès noir sidéral de retour à la vente

Elle avait été retirée de la vente sans préavis en novembre dernier : l'Apple Watch Series 5 Hermès noir sidéral est de retour à la vente aujourd'hui sur l'Apple Store . Comme précédemment, les tarifs sont de 1 349 € pour un boîtier de 40 mm, et de 1 399 € pour un boîtier de 44 mm. La montre est livrée avec un bracelet Simple Tour en cuir conçu par Hermès, et un bracelet sport Hermès.Ce boîtier "noir sidéral" est toujours évoqué comme une édition limitée sur le site d'Apple et nous ne savons donc pas combien de temps ce modèle restera en vente. Vous pouvez retrouver les différents modèles d'Apple Watch Hermès sur cette page