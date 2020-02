Inquiétudes sur le maintien de la WWDC 2020

C'est chaque année le rendez-vous incontournable des développeurs. La WWDC, qui se tient tous les mois de juin, est l'occasion pour Apple d'annoncer de nombreuses nouveautés mais pas seulement : c'est aussi et avant tout un salon, accueillant sur quatre jours plus de 6 000 visiteurs venus d'un grand nombre de pays. Conférences, sessions de travail, rencontres... C'est un événement très important pour Apple et de nombreux développeurs, mais la progression de l'épidémie de coronavirus fait de plus en plus craindre que le traditionnel raout n'ait finalement pas lieu cette année.Que cela soit en Asie, en Europe ou en Amérique du Nord, de plus en plus d'événements de la sorte passent à la trappe. Aujourd'hui, on a par exemple appris l'annulation de la conférence F8 de Facebook. Cette dernière devait avoir lieu les 5 et 6 mai au McEnery Convention Center de San Jose, le même centre des congrès qu'Apple doit utiliser un mois plus tard pour la WWDC. Un événement d'une telle ampleur se prépare avec plusieurs mois d'avance, et Apple va avoir une décision difficile à prendre très rapidement ; l'année dernière, la WWDC 2019 avait ainsi été annoncée le 14 mars , pour une tenue du 3 au 7 juin.

Un des visuels de la WWDC 2019

Apple hésiterait également à maintenir sa conférence de la fin du mois de mars, mais cet événement bien plus confidentiel et avec un public moins divers semble moins risqué que la WWDC. Apple a en tout cas toujours la possibilité d'annuler le salon tout en maintenant la conférence inaugurale, et il lui est également possible de présenter ses nouveautés directement sur son site web, d'organiser des conférences de travail en ligne pour les développeurs... Une annulation serait certainement déstabilisante, mais pas catastrophique.