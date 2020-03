Corovanirus : la production d'iPhone touchée pour plusieurs mois

Après des semaines de fermeture, certaines usines chinoises rouvrent leurs portes petit à petit mais elles sont nombreuses à ne pas tourner à plein régime. Là où cela est possible, les sous-traitants d'Apple font tout ce qu'ils peuvent pour convaincre les ouvriers de revenir au travail : à Zhengzhou, Foxconn a par exemple proposé une conséquente prime pour inciter à la reprise. Certains fournisseurs restent dans l'impasse toutefois, et Ming-Chi Kuo cite le cas de Genius Electronic Optical, qui conçoit des lentilles destinées aux appareils photos de l'iPhone : alors que les stocks s'amoindrissent — il n'y aurait plus que de quoi tenir un mois — le retour à la normale ne serait pas espéré avant le mois de mai.

Illustration par MacRumors

La semaine dernière, Tim Cook s'était montré très optimiste lors d'une interview accordée à Fox Business , avait-il déclaré, espérant un retour progressif à la normale. La progression de l'épidémie ralentirait en effet fortement en Chine, alors qu'elle commence à toucher plus durement d'autres régions du monde. Apple a déjà lancé une alerte sur résultats pour prévenir que ses ventes ne seraient pas à la hauteur des attentes pour ce premier trimestre de 2020. Sans forcément être catastrophique, la situation devrait rester très tendue le trimestre prochain.