MacBook Pro 16'' : un bug avec les dongles Bluetooth ?

C'est un bien étrange bug qui commence à se faire connaître sur les forums d'Apple ou encore chez MacBidouille : le nouveau MacBook Pro 16" aurait du mal à gérer les dongles Bluetooth branchés en USB. Une fois la connexion Bluetooth activée par le biais du dongle, la machine perdrait sa connexion interne, sans possibilité de la retrouver par un redémarrage ou même une réinstallation du système.Plusieurs utilisateurs concernés auraient eu droit à un remplacement du MacBook Pro par le SAV d'Apple, mais le bug persisterait ; il ne s'agirait donc pas d'un problème isolé. D'autres seraient parvenus à trouver une solution, par le biais d'une commande Terminal ou de la suppression d'un fichier de préférences au sein de macOS, mais ces manipulations ne fonctionneraient toutefois pas chez tout le monde.Il est rare d'avoir besoin d'utiliser un dongle Bluetooth sur une machine aussi récente, mais ces petits accessoires peuvent être pratiques dans des situations bien précises, notamment pour le développement et dans le cadre de machines virtuelles. Que ces usages soient rares ou pas, le bug n'en est pas moins inacceptable et gageons que les ingénieurs de Cupertino travaillent déjà sur son identification et sa correction. Le pépin semblant logiciel, on peut raisonnablement espérer l'arrivée d'un correctif dans une prochaine mise à jour de macOS.