iPhone bridés : Apple va verser jusqu'à 500 millions de dollars

Apple devrait éviter le procès aux États-Unis pour l'affaire du bridage des performances des anciens modèles d'iPhone , qui avait tant fait parler d'elle en 2017. Les avocats de Cupertino viennent en effet de s'engager à verser jusqu'à 500 millions de dollars pour éviter que l'affaire ne se retrouve devant les tribunaux. Apple devrait ainsi payer 25 dollars par iPhone touché, la somme pouvant être ajustée à la hausse ou la baisse selon le nombre d'utilisateurs concernés, avec un paiement minimum fixé à 310 millions de dollars. Cette proposition doit encore être approuvée par la cour californienne de San Jose, mais elle est déjà qualifiée par les associations deSont concernés par cet accord les propriétaires d'iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ou SE avec iOS 10.2.1 ou plus récent, ainsi que d'iPhone 7 et 7 Plus avec iOS 11.2 ou plus récent avant le 21 décembre 2017. Ce sont ces versions d'iOS qui ont mis en place les mesures dégradant les performances des smartphones dotées de batteries vieillissantes.Malgré ses excuses et ses mesures pour redonner à l'utilisateur le contrôle sur les performances de l'iPhone et de sa batterie, Apple a toujours nié avoir voulu inciter ses clients à renouveler leur iPhone. Cette proposition d'un montant de 500 millions de dollars n'est ainsi qu'un accord à l'amiable et non un aveu de culpabilité pour Apple, qui enchaîne les accords un peu partout dans le monde pour enfin pouvoir tourner la page. En France, Apple a été condamnée à une amende de 25 millions d'euros pour la même affaire le mois dernier.