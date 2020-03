Un nouveau test mitigé pour le Mac Pro de 2019

Le Mac Pro de 2019 peut être décliné en de très nombreuses configurations différentes, et il aura quoi qu'il en soit autant d'usages qu'il aura d'utilisateurs. Partant de ce constat, The Verge a réalisé un test un peu différent de ce que nous avons l'habitude de voir, en confiant un Mac Pro de 2019 plutôt musclé (une configuration à 16 599 dollars, avec un processeur 16 coeurs, deux cartes Radeon Pro Vega II, la carte Afterburner et 96 Go de RAM) à six créatifs ayant d'importants besoins de puissance.Vous pouvez retrouver leurs avis en détail sur la vidéo ci-dessous ainsi que sur le test du Mac Pro de 2019 de The Verge. En substance, le Mac Pro de 2019 est une machine remarquablement réalisée, très silencieuse par rapport à sa puissance, mais de nombreux logiciels ne sont pas optimisés pour cette dernière, et plus spécifiquement ceux d'Adobe. Si la nouvelle tour pommée s'en sort bien sur les benchmarks (même si un PC bien moins onéreux peut faire nettement mieux), le gain de puissance ne se ressent pas forcément à la même amplitude dans la vraie vie. Et l'obligation d'utiliser macOS 10.15 Catalina, encore instable et qui a surtout la mauvaise idée d'abandonner les applications 32 bits, peut être vécue comme une punition. The Verge voit ainsi ce nouveau Mac Pro comme un bon début, mais à condition que les efforts d'Apple soient maintenus sur la durée pour convaincre les éditeurs de prendre en compte cette plateforme.Vous pouvez également retrouver des détails sur l'écran Pro Display XDR sur cette page . Là aussi, les avis sur le nouvel écran professionnel d'Apple sont contrastés : loin de pouvoir se mesurer à un écran de référence, le Pro Display XDR montre ses limites sur le rétroéclairage par zones (un problème qui a déjà fait parler de lui ), les angles de vision et il présente même un petit effet de vignettage. L'appareil reste de très bonne facture, supérieure à ce que l'on peut retrouver sur un iMac, mais le positionnement tarifaire de ce modèle risque de le réserver à un nombre d'utilisateurs très restreint.