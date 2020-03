Faut-il attendre l'iMac de 2020 avant de craquer ?

Besoin de renouveau

Le design actuel de l'iMac remonte à l'année 2012 . Huit ans, c'est une petite éternité à l'échelle de l'informatique ! Même si le look de l'iMac est loin de faire honte à Apple, il aurait bien besoin d'un gros coup de jeune, à commencer par la réduction de ses très larges marges autour de l'écran. Comme nous l'avons vu à de multiples reprises , ce régime minceur n'est pas forcément un objectif en soi — l'encombrement d'un ordinateur de bureau est bien moins problématique que celui d'un portable — mais il devrait s'accompagner d'importantes évolutions techniques.Le design de l'iMac est en effet dicté par les composants utilisés, et nous arrivons justement à la fin d'un cycle. L'iMac est en effet le dernier ordinateur d'Apple à intégrer un disque dur, et même si la technologie Fusion Drive permet d'associer la grande capacité du disque mécanique à la vélocité de la mémoire flash, les performances restent largement en-deçà de ce qu'un SSD moderne est capable d'offrir. Il est temps de passer à autre chose et de revoir le fonctionnement interne de l'iMac. Certaines évolutions attendues, comme l'adoption de la puce Apple T2 , impliquent d'ailleurs aussi l'abandon du traditionnel disque dur, qui n'est pas compatible.Le disque dur prend beaucoup de volume au sein de l'ordinateur (voir illustration ci-dessous), et son abandon permettra de repenser l'architecture de l'iMac. Apple devrait revoir la carte mère, le système de ventilation, les haut-parleurs, pourquoi pas la taille des dalles utilisées... De nombreuses évolutions pourraient être inspirées de ce qui a déjà été fait sur le MacBook Pro 16" : Apple nous a déjà montré ce qu'elle était capable de faire sur d'autres gammes, et l'iMac n'attend que de franchir le pas à son tour.

Le disque dur 3,5" de l'iMac 27", sur la gauche du ventilateur — Image par iFixit

D'autres évolutions de routine

L'iMac 2020, c'est pour quand ?

Comme à chaque mise à jour de la gamme, Apple devrait profiter de la sortie de nouveaux modèles d'iMac pour faire évoluer certains composants. On devrait bien sûr découvrir de nouveaux processeurs (selon les références utilisées par Apple, on devrait pouvoir grimper jusqu'à 10 coeurs , contre 8 aujourd'hui sur le modèle le plus haut de gamme) ainsi que des cartes graphiques plus au goût du jour. Le Wi-Fi 6 et ses débits en hausse pourrait également faire son apparition.Pour ce qui est de la mémoire vive et du stockage, tout dépendra de la stratégie tarifaire d'Apple. Remplacer un disque dur par un SSD coûte cher, et il faut s'attendre à une baisse des capacités embarquées par défaut ; au lieu de 1 To en standard aujourd'hui, l'iMac de 2020 pourrait se contenter de 256 Go en entrée de gamme. Il n'est pas interdit d'espérer un minimum de 512 Go, notamment sur les modèles 27", mais ce n'est pas une certitude. Même chose pour la RAM, avec un passage à 16 Go en standard qui reste hautement hypothétique pour le moment.Le changement de design pourrait d'ailleurs impliquer une autre évolution très attendue : la fin de la transition vers les écrans Retina. L'iMac 21,5" d'entrée de gamme est en effet toujours équipé d'un écran de résolution classique, et on peut espérer qu'Apple généralise enfin la 4K. Là aussi, une telle évolution aurait une influence non négligeable sur les coûts, et Apple ne pourra pas monter tous les curseurs d'un seul coup.Vous l'aurez compris, nous vous conseillons vivement d'attendre l'arrivée de la future gamme d'iMac avant de craquer : nous nous attendons à une révision majeure et il serait dommage de passer à côté. Bien sûr, le programme précis d'Apple reste inconnu et nous ne pouvons donc que spéculer en fonction des données que nous avons à notre disposition : si la refonte est très probable au vu du contexte actuel, notez bien que ce n'est pas une certitude absolue.N'oubliez pas également que les nombreux changements attendus pourront avoir une conséquence sur les prix : il est possible que l'iMac de 2020 soit plus cher que son prédécesseur, notamment si vous souhaitez conserver une capacité de stockage confortable. Comme pour chaque nouvelle gamme toutefois, l'arrivée de nouveaux modèles devrait faire baisser le prix des anciens ; si vous n'êtes finalement pas satisfait des nouveautés apportées par l'iMac de 2020, vous pourrez faire des économies en vous rabattant sur les modèles de 2019.Concernant le calendrier, c'est malheureusement le plus grand flou pour le moment : les rumeurs ne se sont jusqu'ici pas tellement intéressées à l'iMac, et le rythme de renouvellement du tout-en-un d'Apple n'a jamais été stable au fil des années. La situation est d'autant plus incertaine que l'épidémie de coronavirus a fortement déstabilisé les chaînes de production des sous-traitants d'Apple en Chine ; les ordinateurs de bureau d'Apple, qui se vendent nettement moins que ses portables, ne sont pas forcément la priorité.Si Apple revoit bien le design de l'iMac cette année, une présentation à l'occasion d'une conférence spéciale semble plus indiquée. Parmi les rampes de lancement possibles, il y a la conférence de printemps qui se tient généralement à la fin du mois de mars, la WWDC au début du mois de juin, ou encore la conférence d'autonome qui nous emmènerait jusqu'au mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit qu'il est tout à fait possible qu'il reste encore plusieurs mois d'attente !Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas attendre, vous avez la possibilité d'obtenir des remises sur les modèles de la gamme actuel. Le plus simple reste de passer par le Refurb Store , où Apple propose l'iMac en version reconditionnée avec une remise de -15% par rapport aux tarifs du neuf (lire :). Il est également possible de bénéficier de rabais sur des configurations neuves, avec des remises qui sont souvent supérieures à -10% chez les revendeurs ; vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien sur notre comparateur de prix , et vous pouvez également suivre nos bons plans pour ne rien rater. En cas d'hésitation, nos forums sont à votre disposition pour accueillir toutes vos questions.