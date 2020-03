Les résultats du concours de photos de nuit d'Apple

Un an après le précédent concours qui avait rencontré un certain succès, Apple a lancé un nouveau concours de photographie en ce début d'année 2020. Si l'édition de l'année dernière était ouverte à tous à condition que le cliché soit pris avec un iPhone, le concours de cette année était restreint à l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Ce sont en effet les trois seuls modèles à prendre en charge le mode nuit d'iOS, qui est le thème de cette année. Un peu plus d'un mois après la clôture des participations, le jury s'est réuni et a sélectionné les six photos gagnantes, que voici.

Konstantin Chalabov (Moscou, Russie), iPhone 11 Pro

Andrei Manuilov (Moscou, Russie), iPhone 11 Pro Max

Mitsun Soni (Mumbai, Inde), iPhone 11 Pro

Rubén P. Bescós (Pampelune, Espagne), iPhone 11 Pro Max

Rustam Shagimordanov (Moscou, Russie), iPhone 11

Yu "Eric" Zhang (Pékin, Chine), iPhone 11 Pro Max

Comme l'année dernière, les gagnants seront rémunérés pour leur cliché, qui sera amené à être utilisé par Apple dans le cadre de ses campagnes de communication sous de nombreuses formes — Apple aime particulièrement les panneaux d'affichage pour promouvoir l'appareil photo de l'iPhone. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le jury et les photos gagnantes sur le site d'Apple