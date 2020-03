Nouveautés : les stocks d'iPad Pro seraient au plus bas

Les stocks d'iPad Pro auraient commencé à montrer des signes de faiblesse la semaine dernière, et de nombreuses boutiques arriveraient à des ruptures sur certaines références cette semaine. La situation est encore plutôt bonne en France, mais Mark Gurman de Bloomberg a remarqué que les pénuries se multipliaient un peu partout aux États-Unis, en Australie et dans certains pays d'Europe. C'est souvent un signe avant-coureur intéressant à analyser lorsqu'un renouvellement de gamme est dans les tuyaux, et de nouveaux modèles d'iPad Pro sont justement attendus dans les prochaines semaines, possiblement dès la fin du mois Les indices se multiplient depuis quelques semaines, avec notamment l'arrivée de coques et d'étuis adaptés aux futurs modèles ; les planètes semblent s'aligner. Il reste cependant possible que cette pénurie ne soit pas étrangère à l'épidémie de coronavirus qui continue de fortement perturber la production des sous-traitants d'Apple en Chine. Quoi qu'il en soit, cette baisse des stocks est un bon prétexte pour rappeler une chose : l'iPad Pro actuel est au catalogue depuis novembre 2018 , il arrive petit à petit en fin de vie et il est vivement conseillé d'attendre la commercialisation des nouveaux modèles avant de craquer.Selon les bruits de couloir qui circulent depuis quelques mois, il ne faudrait pas s'attendre à une révolution pour la prochaine génération d'iPad Pro, qui devrait conserver un design très proche de ce que nous connaissons aujourd'hui. Apple devrait en revanche mettre le paquet sur la photographie, avec le passage de un à trois capteurs : Mark Gurman évoquait en novembre dernier deux appareils photos classiques et un capteur temps de vol. Bien évidemment, Apple devrait également profiter de l'occasion pour revoir quelques composants, avec le processeur Apple A13X pour plus de puissance et pourquoi pas la puce Apple U1 (Ultra Wideband) et le Wi-Fi 6.Les rumeurs ont été difficiles à décrypter ces derniers temps, plusieurs sources mentionnant la possibilité qu'Apple intègre à l'iPad Pro cellulaire un modem 5G dès cette année. Cela ne devrait pas être le cas pour la révision du printemps : il est plutôt question d'un modèle haut de gamme, intégrant également un écran mini-LED, qui pourrait être dévoilé cet automne en complément de la gamme actuelle. Une autre indiscrétion concerne le Smart Keyboard , qui pourrait également évoluer pour une meilleure fiabilité, un système de rétroéclairage et surtout un trackpad. Là aussi, il semble peu probable qu'une telle nouveauté soit présentée avant la sortie d'iPadOS 14 en septembre prochain.