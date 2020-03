Le nouveau petit modèle de MacBook Pro atteindrait 14,1''

Quelques mois après la sortie du MacBook Pro 16" , on attend de pied ferme la révision du petit modèle de MacBook Pro. Ce devrait être pour très bientôt : Apple a déjà enregistré ce nouveau modèle auprès de l'EEC — il portera le numéro A2289 — et son arrivée n'est donc plus qu'une question de temps. On se doute que les nouveautés qui seront inaugurées par ce nouveau modèle seront largement inspirées de ce qui a été fait par Apple sur le MacBook Pro 16" : on pense notamment au nouveau clavier à mécanisme à ciseaux plus fiable, aux haut-parleurs plus puissants, aux nouveaux micros, à la batterie plus importante... et bien sûr au design légèrement remanié, avec l'intégration d'une dalle légèrement plus grande.Dans une nouvelle note de recherche , l'analyste Ming-Chi Kuo avance pour la première fois la diagonale que devrait adopter ce nouveau modèle : le petit MacBook Pro devrait passer de 13,3" à 14,1". Rappelons que le grand modèle est passé de 15,4" à 16" ; si cette indiscrétion est bien correcte, le gain de surface de travail sera encore plus important sur le petit modèle.Ming-Chi Kuo donne une information supplémentaire : le MacBook Pro 14,1" passerait bien à la technologie mini-LED cette année, tout comme le modèle 16". L'analyste ne précise pas en revanche si cette évolution, qui permet notamment d'obtenir un meilleur contraste tout en gagnant en finesse, prendrait la forme d'une option ou si tous les modèles seraient concernés. En décembre dernier, Ming-Chi Kuo annonçait une sortie des modèles mini-LED pour le quatrième trimestre de 2020 et pas dès ce printemps. On imagine mal le MacBook Pro 14,1" griller la politesse à son grand frère sur ce point, le MacBook Pro 16" étant le fleuron de la gamme, et on ne s'attend effectivement pas à une révision du modèle 16" avant la fin d'année 2020, bien après celle du MacBook Pro 13,3" qui pourrait survenir dès la fin de ce mois de mars . Affaire à suivre...