Vers un iMac Pro de 2020 mini-LED en fin d'année ?

Apple reverrait enfin son iMac Pro au quatrième trimestre de cette année 2020, affirme Ming-Chi Kuo dans une nouvelle note de recherche rapportée par 9To5Mac . L'analyste, souvent bien informé, ne donne qu'un seul détail sur les caractéristiques techniques de la bête et cela concerne son écran : il s'agirait du premier modèle d'iMac doté de la technologie mini-LED, déjà adoptée sur l'écran Pro Display XDR et qui permet de gérer le rétro-éclairage par zones (ce qui permet d'obtenir des noirs absolus sur les zones éteintes). Cette technologie présente des limites par rapport à la technologie OLED, mais elle a l'avantage d'être insensible au phénomène de rémanence.Outre l'écran, cette révision devrait bien sûr être l'occasion pour Apple de revoir certaines caractéristiques techniques de la machine avec des processeurs Xeon plus récents, des cartes graphiques plus au goût du jour et la mise à jour de certains composants, comme le contrôleur Thunderbolt qui devrait enfin prendre en charge le Pro Display XDR en 6K et non plus en 5K . Notez qu'une révision majeure de l'iMac classique est attendue pour cette année , et il est possible que l'évolution du design s'applique également à l'iMac Pro — cet élément reste toutefois spéculatif pour le moment.