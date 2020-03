Quatrième version bêta pour iOS 13.4 et macOS 10.15.4

Apple continue le développement d'iOS 13.4 et de macOS 10.15.4, et les quatrièmes versions bêtas de ces deux futures mises à jour ont été envoyées aux développeurs hier soir. Si les précédentes moutures ont été l'occasion de découvrir de nombreuses petites nouveautés ici et là, ces nouvelles versions ne présentent vraisemblablement pas de changement directement visible par l'utilisateur final. Il s'agit en effet désormais pour Apple de stabiliser ces systèmes, avant l'arrivée des versions finales d'ici la fin du mois.iOS 13.4 apportera de nombreux petits changements : un nouveau comportement pour l'édition des URL dans Safari , de nouveaux réglages pour la qualité de l'application TV, la modification de la barre d'outils de Mail (lire :), les dossiers partagés d'iCloud, nouveaux autocollants Memoji et d'autres petits changements (lire :), ou encore un nouveau réglage pour toujours activer Dis Siri. Du côté de macOS 10.15.4, on retrouvera les paroles en temps réel sur Apple Music ainsi que la limitation des communications au sein de la fonctionnalité Temps d'écran et un réglage d'accessibilité permettant de contrôler le pointeur par des mouvements de tête (lire :).