Six Mac et iPad équipés d'une dalle mini-LED en 2020 ?

Apple aurait pas moins de six produits équipés d'un écran mini-LED dans ses cartons, prétend l'analyste Ming-Chi Kuo , dont les sources sont généralement très bonnes. Après le Pro Display XDR, Apple s'intéresserait ainsi à l'iMac Pro et au MacBook Pro (14,1" et 16"), à l'iPad Pro 12,9", l'iPad 10,2" et l'iPad mini. Toutes ces nouveautés seraient prévues pour cette année 2020, sans précision sur le calendrier en dehors de l'iMac Pro qui sortirait au quatrième trimestre.Rappelons que la technologie mini-LED fait toujours appel à un écran LCD, mais avec un système de rétroéclairage basé sur des zones de LED. En désactivant certaines de ces zones, il est possible d'éteindre totalement certaines parties de l'écran et d'obtenir des noirs absolus, comme sur un écran OLED. Par rapport à une dalle LCD, les écrans Mini LED sont également plus fins, moins consommateurs, et peuvent offrir une luminosité encore supérieure.

La technologie mini-LED sur l'écran Pro Display XDR

Ce n'est pas la première fois que l'arrivée d'écrans mini-LED sur de nouveaux produits d'Apple est évoquée par les rumeurs ; il a souvent été question d'une intégration rapide au MacBook Pro ainsi qu'à l'iPad Pro. On ne sait en revanche encore pas si ces écrans seront proposés en standard, ou seulement en option ou sur des modèles haut de gamme. Pour l'iPad Pro 12,9" par exemple, l'écran mini-LED pourrait ne concerner qu'une édition haut de gamme , avec modem 5G, qui sortirait en fin d'année bien après la révision de ce printemps