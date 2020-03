SAV d'Apple : plus de gravure sur les iPod de remplacement

À la commande de certains produits d'Apple sur l'Apple Store , il est possible d'opter pour une gravure du dos de l'appareil. C'est entièrement gratuit, et cela permet de personnaliser un cadeau, d'immortaliser une occasion spéciale ou encore de distinguer plus facilement des appareils identiques au sein d'une famille ou d'une flotte d'entreprise.Sur l'iPod touch, un mémo interne d'Apple obtenu par MacRumors nous apprend qu'en cas de panne nécessitant le remplacement intégral de l'appareil, Apple ne proposera plus de gravure personnalisée et fournira un modèle standard. Ce changement de politique concerne l'iPod touch, l'iPod nano, l'iPod shuffle et l'iPod classic.Jusqu'ici, Apple proposait qu'une gravure identique soit appliquée sur le modèle de remplacement ; cela nécessitait plusieurs jours d'attente, le temps que l'appareil soit acheminé de Chine, mais cela permettait de conserver le précieux petit message. Notez que ces changements ne concernent que l'iPod touch et non l'iPad, pour lequel la gravure sur les modèles de remplacement reste disponible.