Une version logicielle de 3D Touch sur le Google Pixel 4

Google a hier dévoilé toute une série de nouveautés pour ses smartphones Pixel. Parmi les changements, on retrouve une nouveauté qui rappellera des souvenirs aux nostalgiques de la fonctionnalité 3D Touch de l'iPhone : Google a ajouté au Pixel 4 la possibilité d'appuyer plus fermement sur l'écran pour déclencher plus rapidement un menu secondaire. Contrairement à Apple qui utilisait un capteur de pression pour cette fonctionnalité, Google a fait appel à de l'apprentissage automatique pour détecter les changements de la surface recouverte par le doigt lorsque l'utilisateur appuie plus fort sur l'écran. L'empreinte est en effet plus large et sa forme diffère légèrement sous la pression.La fonctionnalité 3D Touch n'étant pas très populaire, compliquant l'évolution des écrans et étant très difficile à mettre en place sur un iPad, Apple l'a abandonnée avec l'iPhone 11 Pro l'année dernière et le futur iPhone 9 devrait également en être dépourvu. Au sein d'iOS 13, Apple avait déjà anticipé ce changement en mettant en place les appuis prolongés, qui permettent d'accéder aux mêmes raccourcis avec 3D Touch sur les modèles d'iPhone sans capteur de pression. Google nous apporte aujourd'hui la preuve qu'une version logicielle de cette fonctionnalité est possible, mais on ne sait pour le moment pas si Apple pourrait se montrer intéressée...