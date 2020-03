Une sortie prochaine pour les nouveaux iMac et Mac mini ?

Les tant attendus nouveaux modèles d'iMac et de Mac mini sont-ils enfin en approche ? Oui, selon le compte Twitter CoinX qui s'est déjà fait remarquer en publiant des informations confidentielles sur les projets d'Apple. Nous n'en saurons pas plus pour le moment, mais les rumeurs au sujet des ordinateurs de bureau d'Apple ont été tellement peu nombreuses ces derniers mois que cette petite lueur d'espoir est tout de même la bienvenue.Nous sommes justement revenus sur le sujet de l'iMac cette semaine : nous espérons une révision majeure, avec l'abandon des disques durs et une évolution du design. Du côté du Mac mini, la mise à jour devrait être moins ambitieuse mais nous pouvons tout de même nous attendre à l'intégration de nouveaux processeurs et à une augmentation (enfin !) de la capacité des SSD en standard.Après deux mois de calme, c'est souvent durant le mois de mars qu'Apple reprend les annonces de nouveaux produits, et de nombreuses nouveautés sont attendues pour le début du printemps cette année. Il est possible qu'Apple organise un événement spécial à la fin du mois , même si l'épidémie de coronavirus pourrait pousser Apple à dévoiler ses nouveautés directement sur son site web . À suivre !