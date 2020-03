iPhone 9 : dernière étape avant la production de masse

Le successeur de l'iPhone 8 serait entré dans sa dernière étape avant le lancement de la production de masse, affirme DigiTimes (cité par MacRumors ). Apple et ses sous-traitants en seraient en effet à la phase de Production Validation and Testing (PVT), durant laquelle une ligne de production complète est mise en place afin de vérifier que le processus ne comporte aucun problème et est optimisé au mieux. Tout semble donc en place pour une annonce dans les prochaines semaines, même si Apple aurait pris un peu de retard — le lancement de la production aurait été initialement prévu pour la fin du mois de février — à cause de l'épidémie de coronavirus qui continue de perturber la chaîne logistique d'Apple en Chine. Les quantités disponibles pourraient donc être très limitées dans un premier temps.Il se murmure qu'Apple pourrait organiser, comme souvent à l'approche du printemps, une conférence spéciale à la fin du mois de mars durant laquelle seraient présentées les premières nouveautés de l'année. Apple hésiterait toutefois à maintenir cette conférence pour des raisons sanitaires, et il n'est pas impossible que certains produits soient annoncés directement par une mise à jour de la boutique en ligne d'Apple.Rappelons que l'iPhone 9, souvent appelé iPhone SE 2 par certaines rumeurs, ne serait a priori qu'une petite mise à jour de l'iPhone 8, sans changement notable de design. L'objectif serait de redonner un peu d'attrait au smartphone d'entrée de gamme d'Apple, en lui intégrant la même puce Apple A13 que sur l'iPhone 11, 1 Go de mémoire vive supplémentaire et peut-être de nouveaux appareils photos.