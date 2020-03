iOS : Apple va autoriser les notifications publicitaires

Apple vient de mettre en place de nouvelles règles pour les applications distribuées sur l'App Store d'iOS (et d'iPadOS). Plusieurs nouveautés sont mises en place, comme l'obligation pour les développeurs d'utiliser le SDK d'iOS 13 pour la compilation des apps à partir du 30 avril, ou encore de nouvelles règles pour éviter les applications de rencontre et de voyance qui ne fournissent pas. Mais le changement qui fera couler beaucoup d'encre concerne les notifications : Apple autorise désormais les usages publicitaires pour ces dernières ! Utiliser les notifications pour envoyer des messages promotionnels aux utilisateurs était jusqu'ici interdit, même si Apple était la première à contourner cette règle . Cet usage sera désormais officiellement possible, mais encadré.

(lire : Apple abuse des notifications publicitaires)

Apple précise en effet que les développeurs ne pourront envoyer des notifications publicitaires que si l'utilisateur a spécifiquement donné son consentement préalable ; un réglage devra également être présent pour permettre aux utilisateurs de changer d'avis. Apple prévient également que tout abus pourra entraîner la révocation des privilèges des développeurs tentant d'aller trop loin. Espérons qu'Apple ne vienne pas d'ouvrir la boîte de Pandore...