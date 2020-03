Facebook Messenger est arrivé sur le Mac App Store

C'est une application que beaucoup des utilisateurs du service de messagerie de Facebook attendaient avec impatience : Facebook Messenger vient de faire son apparition sur le sur le Mac App Store ! L'application est bien sûr gratuite, et elle permet de retrouver les différentes fonctionnalités de la messagerie de Facebook, y compris les appels audio et vidéo. Créée avec le framework Electron et non avec Catalyst d'Apple, l'application fonctionne avec OS X 10.10.0 ou une version ultérieure. Le mode sombre de macOS est bien pris en charge, automatiquement ou indépendamment du réglage du système. Les notifications sont également gérées correctement.Facebook Messenger est pour le moment plutôt mal noté sur la boutique d'applications d'Apple, plusieurs utilisateurs se plaignant de problèmes de connexion ou de performances. Nous n'avons pour notre part pas rencontré de problème particulier avec macOS Catalina. Il s'agit en tout cas d'une première mouture, qui sera amenée à recevoir des mises à jour au fil des semaines pour corriger ses petits soucis de jeunesse.